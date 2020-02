Non è Sanremo, tra la lezione di vita di Palumbo e il 52% di Fiorello per il PD (Di giovedì 6 febbraio 2020) Seconda giornata all’insegna del divertimento al Festival di Sanremo 2020, ma anche della politica con il nostro appuntamento Non è Sanremo. Si comincia prestissimo, dato che Fiorello lancia subito un messaggio a Matteo Salvini rispondendo a una nostra domanda al termine della conferenza stampa: “Non ci ha visto? Peccato”. Fiorello d’altronde è stato il grande mattatore del Festival, anche se conferma l’idea di voler far sorridere su altri argomenti e non sulla satira politica. Scelta anche vincente visto che gli ascolti lo premiano sensibilmente. C’è da dire che ad un certo punto Fiorello scherza sugli ascolti dicendo ad Amadues: “Vai col Pd che hanno bisogno del 52%”. LEGGI ANCHE > Non è Sanremo, perché Don Fiorello poteva fare di più Non è Sanremo, lo spazio per un momento di civiltà Oltre a Fiorello ieri è stato però anche il turno di un grande momento di civiltà, con la presenza ... giornalettismo

