Nessuna paura sui veti. Bonafede tira dritto sulla sua prescrizione. Italia Viva continua a fare muro. Ma tirare la corda non gli conviene (Di giovedì 6 febbraio 2020) Che fino a oggi non sia stato convocato nessun vertice la dice lunga sullo stallo che regna sul dossier giustizia (leggi: prescrizione). Il premier lo ha annunciato entro la settimana. L’obiettivo è arrivare al tavolo con una pre-intesa. Che evidentemente ancora non c’è. Eppure il tempo stringe. Alla Camera, al momento, è stato accantonato l’esame dell’articolo 8 del Milleproroghe che include il lodo Annibali, con cui i renziani chiedono di rinviare di un anno lo stop alla prescrizione. Ed è stato dichiarato inammissibile anche un emendamento di +Europa che abroga la legge Bonafede. Il testo, che è all’ordine del giorno della I e V commissione di Montecitorio fino a venerdì, dovrebbe approdare in aula il 10 e dopo passare al Senato. I renziani, in caso di insuccesso alla Camera, riproporranno il lodo a Palazzo Madama. Ma il 24 nell’aula di Montecitorio è atteso il testo del deputato di ... lanotiziagiornale

repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… - GrassaniM : RT @repubblica: #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco per le vio… - ADM_assdemxmi : RT @emanuelefiano: Ennesimo pacco sospetto con polvere non identificata recapitata al Segretario del @pdnetwork. #Solidarietà a @nzingarett… -