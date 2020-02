“Neanche stasera, scusate”. Sanremo 2020, Tiziano Ferro lo ha annunciato sui social (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nella serata di ieri, mercoledì 5 febbraio, Tiziano Ferro è stato criticato sul web per una frase detta ad Amadeus e che aveva come obiettivo Fiorello: “Ama è l’una, vogliamo fa’ qualcosa domani? Hashtag Fiorello statte zitto”. Ma non tutti l’hanno pensata così, infatti alcuni utenti lo hanno ‘osannato’ per quelle parole: ““Tiziano voce del popolo, io non arrivo a mezzanotte”, “Tiziano che dice che si è fatta una certa e che è colpa di Fiorello lanciando #Fiorellostattezitto: voto altissimo”. Ed altri ancora: “#FiorelloStatteZitto come inno di vita da qui fino alle 3 del mattino di domenica che diranno chi vince”, “E se lo dice Tiziano noi muti e lo twittiamo pure #FiorelloStatteZitto”. Nelle scorse ore l’artista aveva anche illuso praticamente tutti facendo intendere che si sarebbe esibito molto prima stasera. Invece, tramite una sua ... caffeinamagazine

Noovyis : (“Neanche stasera, scusate”. Sanremo 2020, Tiziano Ferro lo ha annunciato sui social) Playhitmusic -… - djralf__ : RT @marcosalvati: Ma neanche un monologo stasera? Basta con queste canzoni. #Sanremo2020 - Valeria_B_ : @schizzidisole Quando è uscito Michele Zarrillo mi sono addormentata, cioè non l'ho visto neanche scendere le scale… -