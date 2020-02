NBA 2019-2020: Danilo Gallinari non si muove da Oklahoma City, i Thunder dichiarano chiuso il mercato (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’azzurro Danilo Gallinari era stato uno dei nomi più discussi di questi giorni pre trade deadline. Il Gallo piaceva tantissimo ai Miami Heat di Pat Riley, i quali hanno fatto di tutto per prenderlo. Tuttavia, la franchigia della california e l’attuale squadra dell’ex Olimpia Milano, vale a dire gli Oklahoma City Thunder, non sono mai riuscite a trovare un punto d’incontro. Fino a qualche ora fa dall’ambiente traspariva ancora ottimismo, ma dopo che era stata ufficializzata la trade per Iguodala, nella quale non era coinvolta OKC, si era capito che difficilmente il Gallo si sarebbe mosso. A mettere la parola fine sulla telenovela ci hanno pensato proprio i Thunder, i quali, secondo quanto riporta l’insider Adrian Wojnarowski, hanno comunicato alle altre squadre di aver chiuso il mercato. Ricordiamo, inoltre, che Danilo Gallinari è giunto ... oasport

Eurosport_IT : 'Avevo un discorso scritto, ma dirò qualcosa che viene dal cuore' ?????? Il discorso di LeBron #James per Kobe… - OA_Sport : NBA 2019-2020: Danilo Gallinari non si muove da Oklahoma City, i Thunder dichiarano chiuso il mercato - OA_Sport : NBA 2019-2020: D’Angelo Russell passa ai T-Wolves in cambio di Andrew Wiggins -