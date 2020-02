Napoli, Roberto Amodio è sicuro: “Kalidou Koulibaly resta uno dei migliori difensori al mondo” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Su Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, ha parlato l’ex Napoli Roberto Amodio, che ha giocato anche col Lecce prossimo avversario degli azzurri. “Due settimane fa sembrava che il Napoli fosse finito in un tunnel, ma con il lavoro e la carica dell’allenatore la luce è arrivata. E’ stato bravo Gattuso e pure la società a fare mercato e con le teste lucide tutta la squadra ha ritrovato fiducia. Domenica arriverà il Lecce che ha il morale a mille, ma il Napoli è molto più forte. Detto questo, ogni partita è fatta di episodi, ma il momento negativo è finito. Koulibaly resta uno dei migliori difensori al mondo e il suo recupero sarà importante. Mi auguro che tutto il Napoli abbia voglia di aggiustare un campionato che è iniziato male, ma che non ha ancora dato il suo verdetto. Anche la gara col Barcellona non è scontata perché nelle giuste condizioni, il ... calciomercato.napoli

ottopagine : Il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico a Napoli #Napoli - roby11988 : RT @ElectaEditore: ??A #Capodimonte è stata prorogata al 20 settembre la #mostra 'Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica'. Un viaggio n… -