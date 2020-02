Napoli, Politano si presenta: “La squadra si è rinforzata, siamo competitivi” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono felicissimo di essere a Napoli”. Matteo Politano parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss affidando le sue sensazioni dopo i primi giorni in azzurro. “E’ stata una scelta importante venire in azzurro e sono certo che sia quella giusta perchè qui c’è un gruppo di grandi potenzialità che potrà fare benissimo”. Spogliatoio: “Lo spogliatoio è unito, c’è grande entusiasmo e sono stato accolto benissimo. Adesso spetta a me ripagare la fiducia della Società”. Modulo: “Il 4-3-3 è il mio modulo preferito nel quale mi sono espresso sempre bene. Giocare con campioni quali Insigne, Milik, Callejon, Lozano è per me una gioia e uno stimolo a crescere ancora”. Lunedì a Marassi gli ingressi dlla panchina sono stato decisivi: “Questa è la testimonianza che la squadra si è rinforzata e che ha una rosa ... anteprima24

