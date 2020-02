Napoli, furti e risse in discoteca: la polizia chiude il Common Ground (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – furti e risse, nate all’interno e degenerate del parcheggio. Chiusa temporaneamente la discoteca Common Ground. Lo ha stabilito il questore di Napoli Alessandro Giuliano, su proposta del commissariato Bagnoli, disponendo la sospensione per 5 giorni dell’attività della discoteca presente in via Scarfoglio ad Agnano. Il provvedimento, che sarà effettivo da sabato 8 febbraio, si è reso necessario poiché, nei mesi di maggio e ottobre dello scorso anno, si sono verificate delle liti all’interno del locale sfociate in violente aggressioni in una delle quali la giovane vittima è stata seguita nel parcheggio del locale e malmenata. In entrambi i casi gli aggressori sono stati individuati e denunciati dagli agenti del commissariato Bagnoli. Inoltre, presso il locale si sono registrati due episodi di furto in danno degli ... anteprima24

