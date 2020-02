Napoli, Demme: “Mi hanno chiamato Diego come Maradona, ma il mio idolo è Gattuso” (Di giovedì 6 febbraio 2020) È stato il primo Diego a segnare con la maglia del Napoli. Ci ha messo poco Demme, a caricarsi sulle spalle il peso del centrocampo della formazione di Gattuso. Quel Gattuso che per il calciatore tedesco è sempre stato un idolo, insieme ad Andrea Pirlo. E il colpo di calciomercato invernale guarda con fiducia al prosieguo della stagione dei partenopei, che hanno cambiato marcia e ora mettono nel mirino l'Europa. fanpage

