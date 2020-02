“Napoli conCORRE per la legalità”, gara podistica tra cultura delle Istituzioni e valore civile (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Trofeo "Napoli conCORRE per la legalità" si svolgerà domenica 23 febbraio nell'ambito della settima edizione della "Napoli City Half Marathon" e vuole lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità economica. All'evento è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto "La casa di Matteo", una comunità che ospita, a Napoli e Bacoli, neonati e bambini in stato di abbandono e affetti da gravi patologie. fanpage

