Naike Rivelli Instagram senza veli: lo scatto ‘a luci rosse’ in segno di protesta al Festival di Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Naike Rivelli, attrice, modella e cantante figlia di Ornella Muti, ha voluto deliziare i fan su Instagram con un nuovo scatto bollente. Un ritratto a luci rosse in cui appare senza veli con solo una chitarra a coprire ‘quella parte dove non batte il sole’. Si tratta di un ritratto pubblicato in segno di protesta contro la kermesse musicale più attesa di Italia, il Festival di Sanremo, che ha preso il via lo scorso 4 febbraio. Basta leggere la didascalia dello scatto per capirlo… Naike Rivelli Instagram senza veli: lo scatto ‘a luci rosse’ in segno di protesta a Sanremo 2020 Un altro scatto sensuale arriva dal profilo Instagram di Naike Rivelli. L’attrice, che ha esordito al cinema a soli otto anni, recitando nel film Bonnie e Clyde all’italiana di Steno (1983), accanto alla madre, ha postato una foto sexy che mostra il suo corpo in tutto il suo ... urbanpost

zazoomblog : “Ma non si vergogna di te…?”: Naike Rivelli mostra il figlio Akash Cetorelli su IG l’abbraccio affettuoso [FOTO] -… - KontroKulturaa : 'Ma non si vergogna di te...?': Naike Rivelli mostra il figlio Akash Cetorelli su IG, l'abbraccio affettuoso [FOTO]… - zazoomblog : “Vai a lavarti i piedi…”: Naike Rivelli in intimo ma un dettaglio scatena delle polemiche [FOTO] - #lavarti #piedi… -