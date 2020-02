Mutilazioni genitali femminili, oggi la giornata mondiale: “200 milioni di casi in tutto il mondo” (Di giovedì 6 febbraio 2020) L'avvocatessa Françoise Kaudjhis-Offoumou, promotrice della legge contro le Mutilazioni genitali femminili nel suo paese, la Costa d'Avorio, ha spiegato a Fanpage.it perché in tutto il mondo ci sono ancora 200 milioni di donne e bambine che vengono sottoposte a queste pratiche: "Frutto di una società patriarcale, che attraverso queste azioni cerca di mantenere le donne sottomesse agli uomini". fanpage

