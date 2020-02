MotoGP, Test Sepang 2020: Valentino Rossi inizia una nuova sfida a 41 anni. Tornare competitivo per allontanare l’addio (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’appuntamento è fissato: dal 7 al 9 febbraio a Sepang (Malesia) si inizierà a lavorare alacremente sulle nuove “nate” in MotoGP. I primi tre giorni di prove saranno importanti per delineare quale sarà lo sviluppo da seguire per arrivare l’8 marzo, a Losail (Qatar), nel modo migliore. Sarà un anno particolare per Valentino Rossi. Il Team Factory Yamaha ha preso delle decisioni forti: si punta sulla nouvelle vague rappresentata dallo spagnolo Maverick Vinales e dal francese Fabio Quartararo a partire dal 2021. Il “Dottore” dovrà cambiare la locazione del proprio “studio”. Il 16 febbraio il campione di Tavullia compirà 41 anni e per chi ha iniziato la sua storia nel 1996 ci potrebbe essere la tentazione di far calare il sipario. E’ passato del tempo, da quando Eros Ramazzotti cantava “Più bella cosa”, oppure i Fool’s ... oasport

