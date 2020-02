MotoGp, presentata la nuova Yamaha M1. Rossi: “Il team non mi ha mancato di rispetto. Continuerò se sarò competitivo” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Livrea blu e nero: svelata nel box di Sepang la nuova Yamaha M1 che prenderà parte al Mondiale MotoGp 2020. Foto di rito anche per i due piloti ufficiali Valentino Rossi e lo spagnolo Maverick Vinales. Per il campione pesarese stesso casco dello scorso anno. Presente nel box anche Jorge Lorenzo, nuovo collaudatore della casa giapponese. Il maiorchino ha già iniziato a lavorare nello shakedown di Sepang e sarà un supporto nella stagione. Sempre oggi anche la presentazione anche della nuova Yamaha del team Petronas, con l’azzurro Franco Morbidelli e il francese Fabio Quartararo. In dei primi test ufficiali, in programma dal 7 al 9 febbraio sempre a Sepang, i microfoni erano tutti per Valentino Rossi, soprattutto dopo l’annunciato divorzio tra il nove volte campione del mondo e la casa dei tre diapason, che nel 2021 affiancherà a Vinales proprio Quartararo. Ma chi si aspettava ... ilfattoquotidiano

SuzukiMotoItaly : Presentata oggi la nuova livrea del Team Suzuki Ecstar per la prossima stagione #MotoGP. Le moto di Joan Mir e Ale… - Noovyis : (MotoGp, presentata la nuova Yamaha M1. Rossi: “Il team non mi ha mancato di rispetto. Continuerò se sarò competiti… - infoitsport : MotoGP, presentata la Yamaha M1 di Rossi e Vinales -