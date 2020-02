MotoGP | per Suzuki 60 anni di corse | grossi obiettivi con Rins e Mir

MotoGP - Valentino Rossi : “Ho spinto per riavere Lorenzo in Yamaha” : Il pesarese, protagonista oggi della presentazione del team a Sepang, parla del ritorno dello spagnolo come collaudatore della M1: “La MotoGP di oggi ha bisogno di un test team veloce”.Continua a leggere

MotoGP - Test Sepang 2020 : Yamaha e Ducati a caccia delle giuste sensazioni per dare finalmente la caccia alla Honda : Il Motomondiale 2020 è in procinto di accendere “ufficialmente” per la prima volta i propri motori, con i Test della MotoGP che si disputeranno a Sepang da venerdì 7 febbraio fino alla domenica per una tre giorni che segue quella di inizio settimana riservata a esordienti e collaudatori. Cosa aspettarsi da questo primo riscontro con la pista? Su cosa stanno lavorando i principali protagonisti del prossimo Campionato del mondo? ...

MotoGP - la Suzuki si presenta a Sepang : nuova livrea per la GSX RR 2020 di Alex Rins e di Joan Mir : Giornata di presentazioni quella che ci apprestiamo a vivere quest’oggi in MotoGP. Sono ben tre i team che sveleranno le proprie “creature”: la Suzuki, la Yamaha Factory e la Yamaha Petronas. A dare il via a questa serie ci ha pensato, dunque, la scuderia di Hamamatsu che ha tolto i veli dalla nuova GSX RR versione 2020 a Sepang (Malesia). Ebbene, il nuovo modello della squadra nipponica, con cui correranno i due spagnoli Alex ...

MotoGP - Test Sepang 2020 : Valentino Rossi inizia una nuova sfida a 41 anni. Tornare competitivo per allontanare l’addio : L’appuntamento è fissato: dal 7 al 9 febbraio a Sepang (Malesia) si inizierà a lavorare alacremente sulle nuove “nate” in MotoGP. I primi tre giorni di prove saranno importanti per delineare quale sarà lo sviluppo da seguire per arrivare l’8 marzo, a Losail (Qatar), nel modo migliore. Sarà un anno particolare per Valentino Rossi. Il Team Factory Yamaha ha preso delle decisioni forti: si punta sulla nouvelle vague ...

MotoGP - confermata sospensione Iannone per doping : La Federazione Motociclistica Internazionale ha confermato la sospensione di Andrea Iannone, pilota dell'Aprilia Racing Team Gresini, dopo l'audizione odierna. "Il procedimento è ancora in corso fino a quando non viene presa una decisione - fa sapere la FMI -. Il signor Andrea Iannone rimane provvisoriamente sospeso fino ad allora ed è quindi escluso dalla partecipazione a qualsiasi competizione motociclistica o attività correlate fino a un ...

MotoGP - Marc Marquez : “La Yamaha ha avuto fretta : progetto per il futuro. Io sono al 60-70% della forma” : Marc Marquez si sta preparando per i primi Test MotoGP che incominceranno venerdì prossimo sul circuito di Sepang (Malesia), ieri il Campione del Mondo è stato protagonista in occasione della presentazione della nuova Honda andata in scena a Jakarta (Indonesia). Lo spagnolo ha così svelato la nuova versione della moto giapponese insieme al fratello Alex che sarà suo compagno di squadra: “Per me è importante averlo qui ma in pista non sarà ...

MotoGP - Test Sepang 2020 : Valentino Rossi prova la nuova Yamaha. Serve il giusto feeling per evitare l’addio : Valentino Rossi è pronto per dare il via ai suoi Test di Sepang 2020 riservati alla MotoGP. Il nove volte campione del mondo si rimbocca le maniche in vista di una stagione che, è inutile girarci attorno, potrebbe davvero essere l’ultima della sua carriera. Il suo contratto con la Yamaha direbbe questo (e la conferma di Maverick Vinales certamente non facilita le cose) ma, soprattutto, quello che vedremo in pista dirà tutto il resto. ...

Doping - MotoGP : sospensione confermata per Iannone : La Federazione Motociclistica Internazionale ha confermato la sospensione per sospetto Doping di Andrea Iannone, pilota dell’Aprilia Racing Team Gresini, dopo l’audizione odierna. «Il procedimento è ancora in corso fino a quando non viene presa una decisione – fa sapere la FMI -. Il signor Andrea Iannone rimane provvisoriamente sospeso fino ad allora ed è quindi escluso dalla partecipazione a qualsiasi competizione ...

MotoGP : confermata la sospensione per doping per Andrea Iannone : Il controllo antidoping a Sepang, per il GP di Malesia lo scorso 3 novembre 2019. La positività, la richiesta delle controanalisi e la conferma. Una situazione davvero da dimenticare quella di Andrea Iannone, pilota dell’Aprilia Racing Team Gresini. Per il 30enne nativo di Vasto oggi è arrivata da parte della Federazione Motociclistica Internazionale la conferma della sospensione. Le parole della FMI: “Il procedimento è ancora in ...

MotoGP - Test Sepang 2020 : Bradley Smith proverà la nuova Aprilia insieme ad Aleix Espargarò - attesa per la sentenza su Iannone : C’è grande attesa da parte degli appassionati di motori per vedere all’opera per la prima volta quest’anno i protagonisti della MotoGP nei Test pre-stagionali di Sepang, in Malesia. Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio si disputerà infatti una tre giorni di Test ufficiali molto importanti per raccogliere dati importanti utili per lo sviluppo delle moto che prenderanno parte al Motomondiale 2020. Tra i team della classe regina a ...

MotoGP - Giacomo Agostini : “Se a Rossi non dispiace essere secondo - perché ritirarsi?” : La notizia che Fabio Quartararo a partire dal 2021 siederà su una Yamaha ufficiale, prendendo il posto di fatto di Valentino Rossi, ha spinto in molti a pensare che la carriera del campione di Tavullia sia ormai agli sgoccioli. Il francese affiancherà lo spagnolo Maverick Vinales. Sulla questione è intervenuto anche Giacomo Agostini che con la solita schiettezza, in un’intervista rilasciata a Marca, ha dichiarato: “Se a Rossi non ...

MotoGP - Test Sepang 2020 : inizia la stagione! Valentino Rossi e Dovizioso per il riscatto - tutti contro Marc Marquez : Dal 7 al 9 febbraio il circuito di Sepang (Malesia) sarà teatro dei Test 2020 di MotoGP. Le nuove “nate” della classe regina dovranno essere rodate e sviluppate per far capire ai tecnici e ai piloti che strada seguire per la massimizzazione della prestazione. Si ripartirà, ponendosi la solita domanda: Marc Marquez sarà battibile? Lo spagnolo, reduce dall’ottavo successo iridato in carriera, ha chiuso la propria stagione in ...

Test MotoGP Sepang 2020/ 2^ giornata per i collaudatori : spazio per Lorenzo : Test Motogp Sepang 2020: oggi lunedi 3 febbraio, si accende la seconda giornata di prove sulla pista malese, riservate a rookie e collaudatori.

MotoGP - l’Aprilia ha scelto Lorenzo Savadori per gli Shakedown Test. Attesa per l’udienza di Iannone : Lorenzo Savadori salirà in sella all’Aprilia in occasione dei Shakedown Test della MotoGP in programma a Sepang (Malesia) dal 2 al 4 febbraio. La scuderia di Noale ha scelto il 26enne per guidare la nuova RS-GP20 in occasione dei tre giorni di prove che apriranno la stagione e a cui sono ammessi soltanto collaudatori ed esordienti nella massima categoria motociclistica. Spetterà al ragazzo di Cesena avere l’onore di accendere il ...