MotoGP, Maverick Vinales: “Sono pronto a lottare per il titolo, mi sento bene sotto pressione” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Maverick Vinales si sta preparando per i Test MotoGP che incominceranno domani a Sepang, lo spagnolo è molto motivato in vista di questi tre giorni in Malesia che saranno fondamentali per capire il potenziale della Yamaha e per trovare il giusto feeling con la nuova moto. L’iberico è uno degli uomini candidati a lottare con Marc Marquez per la conquista del titolo iridato e ha già firmato il rinnovo di contratto, nel 2021 sarà ancora un uomo di Iwata affiancato da Fabio Quartararo che prenderà il posto di Valentino Rossi. Maverick Vinales ha spiegato la sua decisione di rimanere in Yamaha in un’intervista concessa a Marca: “Non è stato facile, avevo bisogno di chiarire diversi aspetti con la Yamaha, aspetti in cui non mi sentivo bene negli altri anni. La scuderia mi è stata molto vicina dopo le vacanze estive, abbiamo creato un team molto forte e questo ha pesato molto ... oasport

