MotoGP in tv, Test Sepang 2020: orari 7 febbraio, programma, streaming e piloti in pista (Di giovedì 6 febbraio 2020) Comincia domani con la prima giornata la finestra dei Test collettivi della MotoGP in preparazione della prima tappa del Mondiale 2020, che si terrà l’8 marzo in Qatar. Tutti i piloti della griglia si apprestano ad affrontare tre giornate consecutive di Test fondamentali sull’impegnativo tracciato malese di Sepang per prendere confidenza con le nuove moto e per raccogliere dati estremamente utili in vista dell’inizio della stagione. Saranno presenti tutti i protagonisti più attesi della classe regina, a partire dal campione in carica Marc Marquez (non ancora al top fisicamente dopo l’operazione alla spalla), mentre per i colori azzurri c’è grande attesa per verificare le prestazioni delle Ducati e di Valentino Rossi sulla Yamaha. La prima giornata dei Test di Sepang è in programma domani, martedì 7 febbraio 2020, dalle ore 3.00 alle 11.00 (orario italiano). ... oasport

