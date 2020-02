Motivazioni sentenza Cucchi, a causare la morte di Stefano fu un evento traumatico. Infondata la tesi dell’attacco epilettico. I carabinieri condannati per il pestaggio violarono il dovere di tutelare la sua incolumità (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Stefano Cucchi, vivendo sino alla sera del 15 ottobre del 2009, in una condizione di sostanziale benessere, se non avesse subito un evento traumatico”. E’ quanto scrivono i giudici della corte d’Assise di Roma nelle Motivazioni della sentenza con cui il 12 novembre scorso hanno condannato, per il pestaggio avvenuto in caserma, due carabinieri a 12 anni di carcere, Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati omicidio preterintezione, e il maresciallo Roberto Mandolini e Francesco Tedesco, entrambi per falso. Per evento traumatico la Corte indica un'”azione lesiva inferta da taluno”, che ha generato “molteplici e gravi lesioni, con l’instaurarsi di accertate patologie che hanno portato al suo ricovero e da li’ a quel progressivo aggravarsi delle sue condizioni che lo hanno condotto alla morte”. “Una catena ... lanotiziagiornale

