Mostra il pene dopo un gol: tifoso radiato a vita da tutti gli stadi [FOTO e DETTAGLI] (Di giovedì 6 febbraio 2020) Va bene, quando si esulta per un gol, lasciarsi andare e Mostrare sé stessi senza freni. Ma fino ad un certo punto e pur sempre nei limiti. Mostrare sé stessi magari, come detto, ma non Mostrare proprio tutto. Un tifoso del Newcastle, però, purtroppo è andato oltre. dopo un gol, infatti, ha esultato Mostrando il pene davanti a tifosi e steward increduli. Quel giorno in cui…Serbia-Tunisia entrò nella storia: il rigore più ripetuto di sempre VIDEO E’ successo durante la gara di FA Cup tra Newcastle e Oxford United, replay del quarto turno disputato al Kassam stadium e vinto dai primi per 3-2. La pena (gioco di parole non voluto, lo ammettiamo)? Il tifoso in questione è stato radiato da tutti gli stadi inglesi a vita. Adesso, a casa sua, potrà Mostrarsi in tutta la sua essenza senza alcun problema. Non tutti i mali, in fondo, vengono per nuocere.L'articolo Mostra il pene dopo ... calcioweb.eu

