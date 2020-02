Morto Kirk Douglas, il lutto di Hollywood e della nuora Catherine Zeta-Jones: “Ti amerò per sempre” (Di giovedì 6 febbraio 2020) "Ti amerò per il resto della mia vita. Mi manchi già", ha scritto Catherine Zeta-Jones, moglie di Michael Douglas, per ricordare l'amatissimo suocero scomparso all'età di 103 anni. Tanti i messaggi dal mondo del cinema americano per Kirk Douglas, in attesa del probabile omaggio che gli verrà tributato la Notte degli Oscar. fanpage

