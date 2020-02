Morto Kirk Douglas: il dolore di Catherine Zeta-Jones su Instagram (Di giovedì 6 febbraio 2020) Kirk Douglas è Morto a 103 anni e Catherine Zeta-Jones piange su Instagram l’amatissimo suocero insieme al marito Michael. Un mito di Hollywood e un attore che ha fatto la storia del cinema. Kirk aveva alle spalle ben sessant’anni di carriera con oltre 75 film di successo. Fra questi grandi classici come Spartacus, 20.000 leghe sotto i mari e Il grande campione, pellicole che gli avevano fatto vincere, nel 1996, il premio Oscar alla carriera. Classe 1916, figlio di ebrei bielorussi immigrati in America, il suo vero nome era Issur Danielovitch, nella sua autobiografia Il figlio dello straccivendolo, aveva raccontato la scalata al successo, ma anche i grandi amori, da Diana Dill, sposata nel 1943, ad Anne Buydens, a cui è stato legato per oltre sessant’anni. Nel 1996 era stato colpito da un ictus, ma si era ripreso grazie all’amore della famiglia. Era infatti ... dilei

stanzaselvaggia : E' morto Kirk Douglas a 103 anni. Quando è iniziata questa puntata di Sanremo ne aveva 31. - Corriere : ?? ULTIM'ORA - È morto Kirk Douglas, leggendario attore di Hollywood e padre di Michael Douglas - ilpost : È morto #kirkdouglas : aveva 103 anni ed era considerato l'ultimo attore dell'era d'oro di Hollywood, celebre per f… -