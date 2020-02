Morto il medico cinese che per primo lanciò l'allarme Coronavirus (Di giovedì 6 febbraio 2020) È Morto Li Wenliang, il primo medico ad aver segnalato la pericolosità del Coronavirus. Di 34 anni, era stato contagiato da un paziente. A riportare la notizia è il Global Times. Il medico era ricoverato dallo scorso 12 gennaio. Le sue condizioni erano peggiorate presto. Wenliang non era stato preso sul serio fin da subito dalle autorità cinesi: venne anche minacciato dalla polizia locale. #Breaking: Chinese doctor Li Wenliang, one of the eight whistleblowers who tried to warn other medics of the #Coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, dies of Coronavirus on Thursday in Wuhan, the Global Times has learned. pic.twitter.com/jzM6DF0CWE— Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020Dopo essere stato screditato, Li è stato rivalutato dalla magistratura e dalla società. Si era ammalato a metà gennaio, ... huffingtonpost

