Morgan accusa Sanremo: “Hanno sabotato la mia esibizione” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Non ha convinto in molti, l’esibizione di Morgan e Bugo in gara per il Festival di Sanremo. Le classifiche provvisorie vedono al momento la coppia relegata al penultimo posto, sopra solamente al “condannato” Junior Cally; una situazione che il musicista brianzolo non fa fatica a spiegarsi, come annunciato attraverso una durissima nota pubblicata attraverso i propri legali. Il testo, raccolto e pubblicato da Repubblica, denuncia un presunto tentativo di boicottaggio da parte degli organizzatori, rei di non aver concesso al cantante lo spazio provare la propria esibizione. Addirittura, il musicista sarebbe arrivato a denunciare il boicottaggio della terza serata. “Noi boicottati, ci hanno impedito di provare”: il durissimo sfogo di Morgan, rivolto agli orgnanizzatori di Sanremo “Un calvario di continue azioni di sabotaggio“, le parole usate dal ... velvetgossip

