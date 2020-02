“Morgan abbandona Sanremo”: la voce bomba dall’Ariston. Scoppia il caso: cosa è successo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Una bomba rischia di ‘deflagrare’ sul Festival di Sanremo. Uno dei big in gara sarebbe pronto ad abbandonare la kermesse musicale più famosa del nostro Paese e a non esibirsi quindi a partire da oggi, giovedì 6 febbraio. Stiamo parlando di Morgan, che duetta insieme a Bugo. Secondo quanto denunciato dal controverso artista, la Rai lo avrebbe invitato ad eseguire il brano e a dirigere nello stesso momento l’orchestra. Il duo nella serata Cover dovrà cantare la canzone ‘Lontano dagli occhi’ di Sergio Endrigo. Ma l’imposizione della Rai non è piaciuta a Marco Castoldi, che avrebbe detto no paventando la possibilità di non esibirsi. Quindi, possiamo dire che è Scoppiato un vero e proprio caso a poche ore dal terzo appuntamento. Morgan avrebbe inoltre sottolineato la disparità di trattamento con altri sfidanti. Difficile ipotizzare cosa potrà adesso ... caffeinamagazine

