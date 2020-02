Morgan abbandona il Festival di Sanremo? La lettera del cantante: “Continue azioni di sabotaggio” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo è ormai entrato nel vivo con il suo carico di musica e di polemiche. Morgan, uno dei protagonisti di questa 70ma edizione in gara insieme a Bugo, si è lamentato duramente con gli organizzatori per il trattamento ricevuto. In particolare l’ex leader dei BluVertico ha criticato duramente i vertici della kermesse sanremese per non avergli concesso, a suo dire, la possibilità di provare il duetto previsto per la terza serata del Festival. Il cantante avrebbe dovuto presentare sul palco, insieme col collega Bugo, la canzone Lontano dagli occhi di Sergio Endrigo. Morgan, quindi, ha deciso anche di scrivere una lettera aperta riportata da molte testate nazionali per esprimere tutto il suo malcontento. A stretto giro di posta è anche arrivata la risposta di Stefano Coletta, direttore di Rai 1, che ha spiegato la situazione dal suo punto di vista. L’avventura ... kontrokultura

KontroKulturaa : Morgan abbandona il Festival di Sanremo? La lettera del cantante: 'Continue azioni di sabotaggio' - - Noovyis : (“Morgan abbandona Sanremo”: la voce bomba dall’Ariston. Scoppia il caso: cosa è successo) Playhitmusic -… - Unf_Tweet : COLPO DI SCENA! #Morgan abbandona #Sanremo2020? La minaccia spiegata in una lettera (Foto) -