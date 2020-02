Moggi: la Juve sta sulle palle a tutti, per questo si contesta il Var (Di giovedì 6 febbraio 2020) Su Libero Luciano Moggi prende spunto dalle polemiche post Juventus-Fiorentina con la dura requisitoria di Commisso contro i favori arbitrali per arrivare a un assunto. E cioè che la Juve è antipatica a tutti. sulle parole del presidente della Fiorentina Moggi si era già espresso nei giorni scorsi. Aveva detto che forse a freddo Commisso non avrebbe parlato così. Oggi ricorda le parole di tanti presidenti, che avevano esaltato l’arrivo del Var dicendo che finalmente la Juve non avrebbe avuto i soliti favori e avrebbe smesso di vincere. Invece, aggiunge, adesso si critica non solo l’arbitro in campo, ma anche il Var quando concedono rigori. E specialmente quando c’è di mezzo la Juve. “Non voglio quindi entrare nel merito dei rigori che, secondo la regola vigente, lo sono quando Var e arbitro sono concordi. Anche perché tutti ricorderanno le parole di tanti ... ilnapolista

