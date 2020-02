Miracolo all’ATAC: i macchinisti malati sono già guariti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Lorenzo De Cicco sul Messaggero fa sapere oggi che all’ATAC è avvenuto un improvviso Miracolo: è bastato che il Campidoglio rassicurasse i macchinisti della ferrovia Termini-Centocelle, promettendo che non avrebbero perso un euro in busta paga, perché i conducenti che fino a 24 ore prima lamentavano improvvisi malanni, tanto da bloccare l’intera linea, si dichiarassero prontamente ristabiliti. E così la ferrovia ieri mattina ha riaperto puntuale, con 2 assenti su 3 tornati in servizio come nulla fosse. Solo 24 ore prima erano stati assenti in 37 su 43 previsti dai turni (5 erano di riposo). Ieri in 30 sono risultati presenti, altri 12 erano assenti (6 erano di riposo già programmato). Dovrebbero cavarsela senza nemmeno una multa della partecipata, dato che naturalmente erano muniti di certificato medico o altri attestati, come quello della «donazione di sangue». Ma potrebbe non ... nextquotidiano

