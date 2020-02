Milleproroghe, inammissibile l’emendamento su anticipo rimborsi ai truffati delle banche e quello su fondi per Casa delle donne di Roma (Di giovedì 6 febbraio 2020) La presidenza delle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, al lavoro in queste ore sul decreto Milleproroghe, ha dichiarato inammissibile l’emendamento dei relatori che avrebbe introdotto la possibilità di un anticipo del 40% dell’indennizzo per azionisti, risparmiatori e obbligazionisti truffati dalle banche in crisi. Poco dopo è stata bloccato anche l’emendamento dei relatori per finanziare con 900mila euro nel 2020 la Casa internazionale delle donne di Roma. Il Pd ha annunciato ricorso, mentre le opposizioni hanno criticato la richiesta ritenendo che fosse un modo per aiutare la campagna elettorale del ministro Roberto Gualtieri alle suppletive di Roma. Ieri sera la sindaca Virginia Raggi aveva esultato alla notizia dello stanziamento dei fondi, ricevendo però molte critiche dal fronte dem perché la decisione di mettere a bando la struttura e chiedere gli affitti ... ilfattoquotidiano

