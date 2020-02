Milano è la miglior città italiana per la qualità della pelle: la classifica (Di giovedì 6 febbraio 2020) Milano è risultata essere la migliore città italiana per la qualità della pelle. Lo ha affermato Chemberry, motore di ricerca per gli ingredienti contenuti nei prodotti per la cura della persona e della casa. Lo studio ha preso in esame Milano e Roma e le ha confrontate con altre città del mondo: il capoluogo lombardo si è classificato all’11esimo posto della classifica mentre la Capitale si è fermata al 41esimo posto. Entrambe hanno registrato risultati negativi nella categoria umidità annuale media. Milano miglior città per qualità della pelle Lo studio presentato ambisce a rivelare le migliori e le peggiori città per la pelle, analizzandone 80 in tutto il mondo. I fattori considerati per l’analisi riguardano la condizione dell’aria, il sole e lo stress che possono avere pesanti conseguenze sulla qualità e la salute della pelle. Da tenere in considerazione anche la ... notizie

