Milan, Ibrahimovic lavora ancora a parte: le ultime verso il derby (Di giovedì 6 febbraio 2020) Milan, Zlatan Ibrahimovic anche stamattina sta svolgendo un lavoro personalizzato: continua la marcia di avvicinamento al derby Il Milan continua a lavorare in vista del derby contro l’Inter, che andrà in scenda domenica sera in un San Siro gremito. Continuano a tenere banco le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo svedese sta svolgendo un lavoro personalizzato e specifico. Il problema alla caviglia sembra ormai risolto e si avvicina la conferma della sua presenza nel derby. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

