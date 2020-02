Milan, Biglia: «Euro 2020? Tiferò Italia» – VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Lucas Biglia, centrocampista del Milan, ha ammesso che farà il tifo per l’Italia di Donnarumma agli Europei – VIDEO Intervenuto nel corso dell’evento Junior Tim Cup, Lucas Biglia ha rilasciato alcune dichiarazioni su Euro 2020. Ecco le parole del calciatore del Milan. «Tiferò Italia agli Europei: è una delle nazionali che mi piace di più, è un paese che ha grandi calciatori. Momento più bello della carriera? Ci sono tanti momenti: arrivare in Italia e a Milano, in una delle città più bella al mondo. Ma aver giocare una finale dei Mondiali è il ricordo più importante che mi porterò per sempre». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

