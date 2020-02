Michele Zarrillo malattia, oggi in gara al Festival di Sanremo 2020: «Ho rischiato di morire» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tra i 24 big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 ci sarà lui, Michele Zarrillo, cantautore e chitarrista romano famoso per brani entrati nella storia della musica leggera italiana come Una rosa blu, Cinque Giorni e La notte dei pensieri. Il 62enne ha scelto di proporre quest’anno il brano Nell’estasi o nel fango. Parlando di questa canzone Michele Zarrillo ha detto: «I miei figli giocavano in salone: mi sono seduto al pianoforte ed è uscita di getto. Musicalmente, ci vuole una bella tecnica vocale: da un punto di vista canoro questo per me è il Festival più difficile. Cosa temo? La memoria è il mio punto debole. Dopo 26 anni, ai concerti “Cinque giorni” ancora la devo leggere…». Michele Zarrillo malattia, oggi in gara al Festival di Sanremo 2020: «Ho rischiato di morire» Per l’artista si tratta della 13esima partecipazione al Festival: un ... urbanpost

