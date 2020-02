“Mia mamma sta male”, il 118 arriva e viene insultato è ripreso in video (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aggressione ai danni degli uomini del 118 a Napoli, in via San Giacomo dei Capri, zona compresa tra il Vomero è il Rione Alto. A darne notizia è l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” sul proprio profilo Facebook. L’aggressione, solo verbale ma molto dura e violenta, è stata eseguita da una donna che aveva chiamato il personale del 118 per l’anziana madre che non si sentiva bene. Tutto comincia di buon mattino quando la postazione del 118 del Vomero risponde a una richiesta di intervento di codice giallo. arrivati sul posto però le offese cominciano già dal balcone, quando la donna urla lamentandosi di un “ritardo inesistente” e inveisce contro i sanitari. Nell’appartamento poi comincia la vera pantomima tragica, con la signora che comincia ad offendere pesantemente e addirittura a filmare con un telefonino i sanitari, impedendo di ... anteprima24

