Meteo, torna subito l’Anticiclone mangia inverno: tutti i dettagli (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dopo una giornata fatta di piogge e venti forti di tramontana, cambia nuovamente la situazione Meteo in Italia. In arrivo l’anticiclone mangia inverno. Sembrava finalmente pronto il ritorno dell’inverno ed invece la situazione Meteorologica in Italia continua a cambiare. Infatti sulla nostra penisola è pronto l’arrivo di un nuovo anticiclone, che dovrebbe spazzare via le … L'articolo Meteo, torna subito l’Anticiclone mangia inverno: tutti i dettagli proviene da www.inews24.it. inews24

