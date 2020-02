Meteo MILANO: SOLE fino a venerdì, più nuvoloso nel weekend (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Meteo su MILANO sarà SOLEggiato tra giovedì e venerdì, con aria pungente principalmente nelle ore notturne. Nel weekend giungeranno delle nubi, ma senza precipitazioni. Giovedì 6: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 1°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri. venerdì 7: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 0°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 2200 metri. Sabato 8: nuvoloso. Temperatura da 1°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Sud-Est 4 Km/h, raffiche 13 Km/h. Zero Termico: circa 1300 metri. Domenica 9: nuvoloso. Temperatura da 1°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1032 hPa, in ... meteogiornale

