Meteo Italia sino al 18 Febbraio, segnali salva INVERNO contro l'Anticiclone (Di giovedì 6 febbraio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 18 Febbraio E' bene non illudersi troppo, ma qualche modello matematico di previsione lascia intravedere qualche incoraggiante segnale invernale. Certo, per poter ribaltare un trend Meteo climatico così radicato e persistente servono manovre imponenti, tali da porre un freno al flusso delle correnti zonali e tali da incentivare la spinta delle Alte Pressioni in direzione nord. Il centro di calcolo matematico europeo, che elabora l'affidabilissimo ECMWF, punta in quella direzione. A metà mese, giorno più giorno meno, l'Alta Pressione potrebbe approfittare di un affondo depressionario non distante dalle Azzorre per spingersi verso l'Europa settentrionale. Aria molto fredda, per non dire gelida, punterebbe l'Europa orientale e potrebbe approssimarsi minacciosamente al nostro paese, proponendo un primo tentativo di sblocco di una ... meteogiornale

