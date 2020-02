Meteo con nuovo Forte Alta Pressione, rischio siccità specie al Centro Sud Italia (Di giovedì 6 febbraio 2020) È un'annata davvero nera per il Centro-Sud, alle prese con fasi Meteo asciutte ostinatamente prolungate e senza una vera via d'uscita. L'irruzione fredda, che ha portato finalmente un po' di precipitazioni e qualche nevicata anche a quote molto basse, è stata un buco nell'acqua e la tendenza è per un ritorno a fasi più asciutte. Davvero poche le speranze di piogge per le regioni citate: sul finire della settimana arriverà un nuovo anticiclone e le precipitazioni latiteranno ancora... Questo inverno 2020 continua a far parlare di sé, non tanto per il freddo o la neve, quanto per la mitezza e la siccità: se da un lato le regioni settentrionali avevano registrato una fase Meteo estremamente piovosa nel 2019, il resto d'Italia ha ricevuto ben poco. Ricordo, infatti, che per avere una passata piovosa (e nevosa...) molto grande per il Centro-Sud, serve che si formi una ... meteogiornale

