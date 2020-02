“Meno figli per salvare clima” Volantino choc Cremona “intervenga ministro Famiglia”

Furia Salvini sull’opuscolo di Cremona “Meno figli per i cambiamenti climatici” : repliche ufficiali : Un rimedio contro i cambiamenti climatici sarebbe quello di fare meno figli , come denunciato da Salvini oggi 6 febbraio. Dopo la polemica su maggiori fonti per i migranti innescata sempre dal leader della Lega e prontamente trattata sulle nostre pagine in giornata, oggi si parla molto di un opuscolo che sarebbe stato diffuso a Cremona dall’Amministrazione locale, nel tentativo di combattere un fenomeno come quello dei cambiamenti ...

Cremona - polemica per opuscolo del Comune : “Meno figli per salvare il clima”. Il sindaco : “Sbagliato e stupido - verrà ritirato” : Ha suscitato polemiche un opuscolo del Comune di Cremona che suggerisce di fare meno figli per mitigare i cambiamenti climatici. Il fascicolo è intitolato “Fai una spesa responsabile!” e contiene consigli come non usare auto e aereo e mangiare meno carne rossa. Il sindaco Gianluca Galimberti ha deciso di ritirare il dépliant e ha detto di non averlo visto prima della notizia. Il primo cittadino ha dichiarato che “quello che è ...