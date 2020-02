Meghan Markle è stata cacciata dal Regno Unito? - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Elisabetta Esposito Meghan Markle potrebbe essere stata cacciata dal Regno Unito per ragioni razziste: è l'ipotesi percorsa da un attore di origini scozzesi, Brian Cox Meghan Markle e il Principe Harry hanno lasciato il Regno Unito per trasferirsi in Canada. Ma un attore scozzese lancia un’ipotesi insolita: che i duchi di Sussex siano stati cacciati? Come riporta il Mirror, a suggerire questo scenario è Brian Cox, un caratterista scozzese molto celebre anche negli Stati Uniti, che ha affermato come a suo avviso Meghan sia stata allontanata per ragioni razziste. Anche Meghan ha lontane origini scozzesi per parte di padre - qualcuno in passato ha fatto risalire i Markle alla nobiltà scozzese che si oppose alla Corona inglese. L’uomo ha inoltre elogiato la figura e l’operato della Regina Elisabetta II ma ha anche aggiunto che, una volta che lei sarà giunta alla fine della ... ilgiornale

bluesejes : RT @vogue_italia: Secondo il rapporto Year in Fashion di Lyst, nel 2019 #TimothéeChalamet è stato l'uomo più influente nella moda, secondo… - BlitzQuotidiano : Meghan Markle e Harry, Madonna offre loro il suo appartamento di New York: “Canada è noioso” VIDEO… - dilei_it : Beatrice di York si sposa a maggio. Meghan Markle rovina tutto -