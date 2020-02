Max Tortora e Amadeus: la storica imitazione (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tra il 2004 e il 2004 nel programma Bulldozer spopolò l’imitazione che Max Tortora fece di Amadeus e del suo programma l’Eredità. Nel programma l’attore rivolgeva domande assurde e inverosimili ai concorrenti. Max Tortora: l’imitazione In tanti ricordano l’imitazione che Max Tortora fece di Amadeus a Bulldozer, il programma in onda su Rai 2 nei primi anni 2000 e che fu condotto da Federica Panicucci, Dario Vergassola, e a seguire da Enrico Bertolino. Nello sketch Tortora si rivolgeva a un malcapitato concorrente facendogli domande inverosimili e a tratti assurde, imitando perfettamente la modalità utilizzata da Amadeus nel celebre programma l’Eredità. Complice dello sketch era Roberto Andreucci, che generalmente come spalla del conduttore rivestiva il ruolo del “Signor Giovanni”, rispondendo sgomento e sarcastico alle domande che gli ... notizie

