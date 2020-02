Matteo Renzi, una "mossa clamorosa" per fermare Alfonso Bonafede: pronta la mozione di sfiducia (Di giovedì 6 febbraio 2020) Alfonso Bonafede non indietreggia di un passo sullo stop alla prescrizione e nemmeno Matteo Renzi sul bocciare la proposta. E così Italia Viva è pronta a tutto, anche ad adottare un'iniziativa clamorosa, come la definisce Il Corriere della Sera. "Mi domando - avrebbe detto Renzi ai suoi - se alla fi liberoquotidiano

Mov5Stelle : Matteo Renzi sulla prescrizione ha cambiato idea! È INCREDIBILE, ASCOLTATE COSA DICEVA NEL 2014! Noi del MoViment… - Emagorno : In queste ore circola un vecchio video, sul tema della #prescrizione, per screditare Matteo #Renzi e #ItaliaViva. È… - La7tv : #ottoemezzo Marco Travaglio: 'Matteo Renzi nel 2014, quando la cassazione dichiarò prescritti gli omicidi colposi d… -