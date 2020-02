Matteo Politano parla da azzurro: “Non ho mai rifiutato Napoli” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Matteo Politano, nuovo acquisto del Napoli, ha parlato per la prima volta parla da calciatore azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Nel 4-3-3 riesco ad esprimermi al meglio, per cui sono contentissimo di aver fatto questa scelta. Anno nuovo, vita nuova. Un mese fa c’era stato un timido approccio da parte del direttore, ma era ancora presto per il mercato, c’era tanto tempo. Un mese fa, quando venni a Napoli a giocare con l’Inter, non mi aspettavo di essere qui. La partita con l’Inter di un mese fa, quando s’era visto un bel Napoli, non fu negativa perché s’era visto un Napoli in forte ripresa, che voleva fare la partita, come fatto con la Lazio. La squadra è forte e ci sono tutte le potenzialità per far bene. C’è un gruppo unito, tutti bravi ragazzi che mi hanno accolto benissimo”. “Lorenzo Insigne è un grandissimo ... calciomercato.napoli

