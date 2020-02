Matrimonio top secret prima di Sanremo 2020: il cantante big si è sposato (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Lo abbiamo fatto per i nostri figli: è una garanzia in più per loro ed è stato anche un modo per unire ancora di più la famiglia. Ci siamo sposati in municipio ed è stato bello festeggiare con amici e parenti”. Matrimonio in gran segreto prima di Sanremo 2020: con queste parole, rilasciate durante un’intervista al settimanale DiPiù, commenta i fiori d’arancio. Il cantante è così riservato, tiene così tanto alla sua vita privata, da annunciare con parecchio ritardo e solo in occasione della sua partecipazione al 70esimo Festival della Canzone Italiana di essere convolato a nozze dopo ben 20 anni di convivenza con la storica compagna di vita e mamma dei suoi figli Anna Rita Cuparo. Lo sposo è Michele Zarrillo, che al Festival di Sanremo di Amadeus si esibisce con il brano ‘Nell’estasi o nel fango’. (Continua dopo la foto) Per Michele Zarrillo questa è la 13esima volta in gara a Sanremo. ... caffeinamagazine

