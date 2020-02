Marina Occhiena rifatta a Sanremo 2020? La trasformazione [FOTO] [VIDEO] (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il 70ª Festival della canzone italiana vede salire sul palco coppie e gruppi che hanno fatto la storia della musica nostrana. Se durante la prima serata il pubblico si è emozionato con l’esibizione di Al Bano e Romina Power, ecco che nella successiva puntata milioni di telespettatori hanno ballato sotto le note di ‘Sarà perché ti amo’. Una reunion inaspettata quella dei ‘Ricchi e Poveri’; lo storico gruppo ha scatenato il pubblico di Sanremo 2020 con un repertorio d’eccezione. Ma non solo! Il ritorno di Marina Occhiena ha letteralmente sbalordito i fan. Sono tornati sul palco dell’Ariston nella formazione originale con la stessa Occhiena e Franco Gatti che, per motivi e in tempi diversi hanno lasciato l’amato storico gruppo. Dopo i diversi rumors dettati da un remoto scandalo fra le due donne dei ‘Ricchi e Poveri’, ossia Angela ... velvetgossip

fanpage : #Festivaldisanremo2020 Ecco perché si sciolsero nel lontano 1981, restando solamente in tre - avadacla : RT @Iperborea_: Pazzesche Angela la brunetta e Marina Occhiena che cantano complici nonostante i dissapori passati. Le corna stanno bene su… - antocaf : Grande successo per l'esibizione dei #RicchiePoveri, poi Marina Occhiena ha chiesto ad Angela Brambati di presentarle il compagno ???? -