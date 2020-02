Mara Venier: "Conosco Nicola da 20 anni e lo risposerei di nuovo" - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Gianni Nencini Intervistata dal settimanale Oggi, Mara Venier rivela come ha conosciuto il suo Nicola Carraro e come è nato il loro amore e confessa che lo risposerebbe di nuovo: "In spiaggia, ai Caraibi" Intervistata dal settimanale Oggi, Mara Venier racconta come è nato l'amore col suo Nicola Carraro e rivela che sarebbe pronta a sposarlo di nuovo, ma solo a una condizione: in spiaggia a Santo Domingo. Sono passati venti anni dalla sera in cui la signora della domenica incontrò l'imprenditore, e Mara Venier assicura che lui sarebbe pronto a risposarla ogni giorno: "Me lo dice ogni mattina 'Bagigia, risposiamoci', e io gli rispondo 'Perché non ce separamo, invece?'. Però, se mi fa una proposta con tutti i crismi, accetto". Per convincere Mara a replicare il "grande passo", ci sono alcune condizioni: "Che il matrimonio si celebri ai Caraibi, a Santo Domingo, sulla spiaggia e ... ilgiornale

trash_italiano : Mara Venier sbotta in piazza a #Sanremo2020 per difendere Achille Lauro - KontroKulturaa : Mara Venier svela il retroscena sul malore a Domenica In, poi la bomba: 'Mi risposo ai Caraibi' - - Wallee___ : RT @trash_italiano: Mara Venier sbotta in piazza a #Sanremo2020 per difendere Achille Lauro -