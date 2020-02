Manchester City, Guardiola: «Se non vinco la Champions, diranno che ho fallito» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Manchester City, Pep Guardiola parla del suo operato in panchina, tra l’obiettivo Champions League e le Premier League portate a casa Pep Guardiola parla del suo operato sulla panchina del Manchester City, in un’intervista con lo youtuber spagnolo Dj Mariio. Guardiola – «La svolta del City è stata quella di riuscire a vincere 4 Premier nell’ultimo decennio. Se non vinceremo in Europa quest’anno, ci riproveremo ancora e ancora. E se non vinceremo, il mondo non finirà per questo. Non saremo giudicati in base al nostro modo di giocare, ma in base ai titoli vinti. L’anno scorso è stato straordinario per noi, ma la gente dice che non ho mai vinto la Champions. Sarò giudicato in base a questo, se non la vinceremo allora diranno che ho fallito». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

