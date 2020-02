Mamma scopre che i tre figli hanno la stessa malattia (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il dramma che sta vivendo la famiglia Rush, in Georgia, negli Stati Uniti, è davvero terribile. Papà Aaron e Mamma Angie, hanno scoperto poco tempo fa che tutti e tre i loro figli, sono affetti dallo stesso cancro agli occhi, chiamato retinoblastoma, che ha avuto la Mamma quando era piccola. Questa giovane coppia, ora sta lottando per affrontare una lunga battaglia, poiché nessuno sa se i bimbi riusciranno a superare la malattia ed a affrontare le spese economiche. Aaron e Angie, hanno tre bambini: Tristan di cinque anni, Caison di tre anni e Carter di soli sei mesi. La battaglia è iniziata nel 2015, quando è arrivata la diagnosi al piccolo Tristan, che aveva solamente un mese di vita. I medici per questo, hanno deciso di sottoporlo a chemioterapia e laser terapia. Nel 2017, la stessa scoperta è arrivata anche per Caison, poco dopo essere venuto al mondo. I due genitori, stanno ... bigodino

