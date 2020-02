“Mamma che esagerazione…’: Antonella Mosetti esce di seno, il bikini non contiene le grazie [FOTO] (Di giovedì 6 febbraio 2020) Antonella Mosetti incanta il web con la sua bellezza Sono passati quasi trent’anni da quando un giovanissima Antonella Mosetti esordiva a Non è la Rai, programma cult nato da un’idea di Gianni Boncompagni. Nonostante sia passato tutto questo tempo la soubrette continua ad ottenere successo, soprattutto sui social network. Infatti, tranne qualche sporadica apparizione in tv a Mattino 5 o Pomeriggio Cinque, l’ex conduttrice di Paperissima Sprint fa l’influencer e realizza shooting fotografici per Instagram. Circa tre anni fa i telespettatori di Canale 5 hanno avuto modo di vederla all’interno della casa del Grande Fratello Vip insieme alla figlia Asia Nuccetelli. Ma tornando sulla sua attività sui social, l’ex gieffina di recente ha condiviso uno scatto che ha lasciato a bocca aperta tutti i follower. La soubrette laziale e il bikini bollente Antonella ... kontrokultura

rtl1025 : ???? 'Che non si chieda mai più a una #donna come era vestita quando è stata stuprata. Non vogliamo più avere paura.… - IlContiAndrea : Mamma mia che strazio ste Vacanze Romane. Mammammia #Sanremo2020 #QuiSanremo - amnestyitalia : 'Io sono più che sicura che mio figlio è innocente. E ho ancora una profonda speranza che non svanisce mai, nonosta… -