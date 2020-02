Maltempo,uomo muore schiacciato da pino

Un 65enne è morto a Cava dei Tirreni (Salerno),da unsecolare divelto dalle forti raffiche di vento, nei pressi della villa comunale. In Puglia, forti disagi creati sempre dal forte vento.Scuole chiuse in alcuni Comuni del Foggiano. Nel Lazio, una bufera di neve ha costretto a chiudere temporaneamente la SP10 Turistica del Terminillo. In azione i mezzi spargisale nel Frusinate.(Di giovedì 6 febbraio 2020)