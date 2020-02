Maltempo: nell’ultimo anno “673 tempeste di vento hanno colpito l’Italia” (Di giovedì 6 febbraio 2020) “nell’ultimo anno 673 tempeste di vento hanno colpito l’Italia con un aumento del 44% rispetto al periodo precedente, con danni ai campi, agli alberi e alle strutture agricole“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati ESWD, la banca dati degli eventi meteo estremi in Europa, in relazione all’ultima ondata di Maltempo con raffiche fino a 190 km/h che hanno spazzato la penisola da nord a sud. “Le tempeste di vento hanno provocato un doppio fronte di danni per l’agricoltura – sottolinea la Coldiretti – da una parte la violenza del vento ha danneggiato tetti delle stalle, scoperchiato capannoni e serre e fatto cadere alberi in Lombardia e Piemonte. Sull’altro fronte – evidenzia la Coldiretti – il crollo delle temperature a causa delle correnti artiche ha gelato mandorle e mimose che erano già fiorite in Liguria, Puglia, Sicilia e Sardegna ... meteoweb.eu

