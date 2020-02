Luigi De Magistris: “Allerta meteo? Prendiamo decisioni, ma abbiamo mani legate” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Luigi de Magistris: il sindaco di Napoli parla a CRC di allerta meteo e dell’inchiesta rifiuti (tra gli indagati anche l’assessore all’Ambiente Del Giudice). In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Tema sempre attuale è quello della allerta meteo: “Il tema è molto incerto -afferma il primo cittadino partenopeo- Parliamo di previsioni, fatte da alcuni tecnici, che emettono dei bollettini, divenuti ancora più incerti a causa del cambiamento climatico. Quando noi andavamo a scuola gli alberi non cadevano così facilmente, oggi si. Fino a oggi pomeriggio, i bollettini dicevano che ci sarebbero stati dei venti così forti che prevedevano la chiusura delle scuole e dei parchi. Non è insicura la scuola, ma è preoccupante il quadro complessivo. Apriamo un dibattito nazionale, ma chi dovrà ... 2anews

